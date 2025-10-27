Трамп заявил о желании баллотироваться на третий срок в 2028 году

Трамп заявил о желании баллотироваться на третий срок в 2028 годуТакже он рассказал журналистам о своих рекордно высоких рейтингах
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему хотелось бы вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2028 г. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по пути в Японию.
«Я об этом особо не думал. У нас есть очень хорошие люди, как вы знаете, но у меня сейчас лучшие рейтинги за все время», – сказал Трамп, комментируя возможность выдвижения на третий срок. – «Мне бы хотелось это сделать. У меня лучшие показатели за всю карьеру – это невероятно. Так что, исключаю ли я такую возможность? Скажите сами. Все, что могу сказать – у нас действительно отличная команда».
Трамп подчеркнул, что у него сильная команда и вряд ли кто-то решится выступить против.
«Да, у нас отличные люди, великолепная команда. Один из них стоит прямо здесь [госсекретарь Марко Рубио]. Джей Ди, вице-президент, замечательный человек. Марко – тоже отличный. Не думаю, что кто-то стал бы против нас выдвигаться. Если бы такая команда объединилась, ее было бы невозможно остановить. Я в это верю», – сказал он.
5 августа Трамп заявил, что, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах.
4 мая Трамп заявил, что не собирается участвовать в выборах после окончания второго срока, подчеркнув, что намерен ограничиться двумя каденциями, как предписывает конституция США.
После появления в продаже кепок Trump 2028 слухи о его третьем сроке усилились, однако сам Трамп отверг такую возможность, отметив, что планирует завершить свой срок и передать руководство партии новому лидеру. Среди возможных преемников он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
При этом в марте Трамп допускал, что теоретически существуют способы снова участвовать в выборах, но подчеркнул, что сейчас сосредоточен на работе и говорить об этом преждевременно.