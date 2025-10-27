Трамп заявил о желании баллотироваться на третий срок в 2028 году

«Я об этом особо не думал. У нас есть очень хорошие люди, как вы знаете, но у меня сейчас лучшие рейтинги за все время», – сказал Трамп, комментируя возможность выдвижения на третий срок. – «Мне бы хотелось это сделать. У меня лучшие показатели за всю карьеру – это невероятно. Так что, исключаю ли я такую возможность? Скажите сами. Все, что могу сказать – у нас действительно отличная команда».