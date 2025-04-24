Магазин Трампа начал продавать кепки с надписью Trump 2028
Официальный онлайн-магазин президента США Дональда Трампа начал продавать кепки с надписью Trump 2028, передает корреспондент «Ведомостей».
Стоимость одной кепки составляет $50 без учета налогов.
На сайте отдельно подчеркивается, что эти кепки сделаны в США.
«Продемонстрируйте свою позицию с кепкой Trump 2028, произведенной в США», – говорится в описании товара на сайте магазина.
30 марта Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий президентский срок.
По словам американского лидера, многие люди хотят, чтобы он переизбрался на новый срок, приняв участие в выборах 2028 г. Он заметил, что есть методы, которые позволили бы это сделать. При этом Трамп указал, что сосредоточен на текущем моменте и обсуждать это очень рано для нынешней администрации.
13 ноября 2024 г. Трамп в ходе выступления в палате представителей пошутил о своем намерении баллотироваться на третий президентский срок. Тогда он сказал, что подозревает, что не будет баллотироваться снова, если только ему не скажут: «Он хорош, нам нужно придумать что-то еще».
Трамп был президентом США с 2017 по 2021 г. В ноябре 2024 г. он одержал победу на президентских выборах в стране и вновь занял пост главы государства. Конституция Соединенных Штатов запрещает президенту баллотироваться на третий срок.