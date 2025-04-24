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Магазин Трампа начал продавать кепки с надписью Trump 2028

Ведомости

Официальный онлайн-магазин президента США Дональда Трампа начал продавать кепки с надписью Trump 2028, передает корреспондент «Ведомостей».

Стоимость одной кепки составляет $50 без учета налогов.

На сайте отдельно подчеркивается, что эти кепки сделаны в США.

«Продемонстрируйте свою позицию с кепкой Trump 2028, произведенной в США», – говорится в описании товара на сайте магазина.

Evan Vucci / AP
trumpstore.com

30 марта Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий президентский срок.

По словам американского лидера, многие люди хотят, чтобы он переизбрался на новый срок, приняв участие в выборах 2028 г. Он заметил, что есть методы, которые позволили бы это сделать. При этом Трамп указал, что сосредоточен на текущем моменте и обсуждать это очень рано для нынешней администрации.

13 ноября 2024 г. Трамп в ходе выступления в палате представителей пошутил о своем намерении баллотироваться на третий президентский срок. Тогда он сказал, что подозревает, что не будет баллотироваться снова, если только ему не скажут: «Он хорош, нам нужно придумать что-то еще».

Трамп был президентом США с 2017 по 2021 г. В ноябре 2024 г. он одержал победу на президентских выборах в стране и вновь занял пост главы государства. Конституция Соединенных Штатов запрещает президенту баллотироваться на третий срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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