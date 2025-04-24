Магазин Трампа начал продавать кепки с надписью Trump 2028

По словам американского лидера, многие люди хотят, чтобы он переизбрался на новый срок, приняв участие в выборах 2028 г. Он заметил, что есть методы, которые позволили бы это сделать. При этом Трамп указал, что сосредоточен на текущем моменте и обсуждать это очень рано для нынешней администрации.