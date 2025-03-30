NBC: Трамп не шутил о возможном переизбрании на третий срок
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий президентский срок.
По словам американского лидера, многие люди хотят, чтобы он переизбрался на новый срок. Он заметил, что есть методы, которые позволили бы это сделать. При этом Трамп указал, что сосредоточен на текущем моменте и обсуждать это очень рано для нынешней администрации.
«Но я не шучу – еще слишком рано об этом думать», – отметил президент США.
13 ноября 2024 г. Трамп в ходе выступления в палате представителей пошутил о своем намерении баллотироваться на третий президентский срок. Тогда он сказал, что подозревает, что не будет баллотироваться снова, если только ему не скажут: «он хорош, нам нужно придумать что-то еще».
Трамп был президентом США с 2017 по 2021 г. В ноябре 2024 г. он одержал победу на президентских выборах в стране и вновь занял пост главы государства. Конституция Соединенных Штатов запрещает президенту баллотироваться на третий срок.