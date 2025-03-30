NBC: Трамп не шутил о возможном переизбрании на третий срок

По словам американского лидера, многие люди хотят, чтобы он переизбрался на новый срок. Он заметил, что есть методы, которые позволили бы это сделать. При этом Трамп указал, что сосредоточен на текущем моменте и обсуждать это очень рано для нынешней администрации.