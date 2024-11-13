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Трамп пошутил о своем намерении баллотироваться на третий срок

Ведомости

Республиканец Дональд Трамп пошутил о своем намерении баллотироваться на третий президентский срок, пишет The Guardian. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в палате представителей.

«Я подозреваю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: он хорош, нам нужно придумать что-то еще», – сказал Трамп.

Конституция Соединенных Штатов запрещает главе государства баллотироваться на третий срок. До этого Трамп был президентом страны с 2017 по 2021 г.

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, демократа Камалы Харрис, но и действующего президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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