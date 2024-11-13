Трамп пошутил о своем намерении баллотироваться на третий срок
Республиканец Дональд Трамп пошутил о своем намерении баллотироваться на третий президентский срок, пишет The Guardian. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в палате представителей.
«Я подозреваю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: он хорош, нам нужно придумать что-то еще», – сказал Трамп.
Конституция Соединенных Штатов запрещает главе государства баллотироваться на третий срок. До этого Трамп был президентом страны с 2017 по 2021 г.
Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, демократа Камалы Харрис, но и действующего президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.