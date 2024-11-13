Трамп пошутил о своем намерении баллотироваться на третий срок

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, демократа Камалы Харрис, но и действующего президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.