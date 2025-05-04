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Трамп заявил об отсутствии намерения баллотироваться на третий срок

Ведомости

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не планирует участвовать в выборах после завершения второго президентского срока. В интервью NBC News он подтвердил, что намерен ограничиться двумя сроками на посту главы государства, как того требует конституция.

«Я буду президентом на восемь лет, на два срока. Я всегда считал, что это важно», – заявил Трамп, комментируя обсуждение его политических планов.

Слухи о возможной попытке Трампа пойти на третий срок усилились после того, как Trump Organization начала продажу кепок с надписью Trump 2028 и слоганом «Будущее выглядит светлым! Перепишите правила». Несмотря на это, сам Трамп отказался от идеи продления своих полномочий, подчеркнув, что намерен завершить второй срок и передать руководство Республиканской партии новому лидеру.

Он также назвал нескольких возможных преемников, в числе которых вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. «Я собираюсь провести четыре отличных года и передать власть великому республиканцу, который продолжит наше дело», – подчеркнул он.

При этом 30 марта Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий президентский срок.

По словам американского лидера, многие люди хотят, чтобы он переизбрался на новый срок, приняв участие в выборах 2028 г. Он заметил, что есть методы, которые позволили бы это сделать. При этом Трамп указал, что сосредоточен на текущем моменте и обсуждать это очень рано для нынешней администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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