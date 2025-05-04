Трамп заявил об отсутствии намерения баллотироваться на третий срок
Президент США Дональд Трамп дал понять, что не планирует участвовать в выборах после завершения второго президентского срока. В интервью NBC News он подтвердил, что намерен ограничиться двумя сроками на посту главы государства, как того требует конституция.
«Я буду президентом на восемь лет, на два срока. Я всегда считал, что это важно», – заявил Трамп, комментируя обсуждение его политических планов.
Слухи о возможной попытке Трампа пойти на третий срок усилились после того, как Trump Organization начала продажу кепок с надписью Trump 2028 и слоганом «Будущее выглядит светлым! Перепишите правила». Несмотря на это, сам Трамп отказался от идеи продления своих полномочий, подчеркнув, что намерен завершить второй срок и передать руководство Республиканской партии новому лидеру.
Он также назвал нескольких возможных преемников, в числе которых вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. «Я собираюсь провести четыре отличных года и передать власть великому республиканцу, который продолжит наше дело», – подчеркнул он.
При этом 30 марта Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий президентский срок.
По словам американского лидера, многие люди хотят, чтобы он переизбрался на новый срок, приняв участие в выборах 2028 г. Он заметил, что есть методы, которые позволили бы это сделать. При этом Трамп указал, что сосредоточен на текущем моменте и обсуждать это очень рано для нынешней администрации.