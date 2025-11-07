Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Филиппин выразил сожаление в связи с большим числом жертв тайфуна

Ведомости

Президент Филиппин Фердинанд Маркос выразил сожаление в связи с ростом числа погибших после тайфуна «Калмаэги» до 188 человек, передает портал The Star.

«Нам очень, очень жаль. <...> Конечно, нам всем грустно, потому что число жертв очень велико. И большинство из них действительно были унесены, унесены водой. Из-за количества воды, из-за скорости надвигающегося наводнения», – подчеркнул Маркос.

Филиппинский лидер подчеркнул, что семьям погибших будет оказана помощь. По его словам, государство «сделает все возможное», чтобы их поддержать. Он отметил, что внезапные наводнения произошли в нескольких районах, несмотря на подготовку местных властей к ним.

По информации портала, количество погибших после тайфуна увеличилось до 188 человек. Еще 135 человек пропали без вести и 96 пострадали.

6 ноября Маркос объявил о введении режима чрезвычайного положения. Тогда было известно о 114 погибших. Еще 127 человек считались пропавшими без вести, многие из них находились в пострадавшей провинции Себу. Большинство погибших утонули при наводнениях. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её