Президент Филиппин выразил сожаление в связи с большим числом жертв тайфуна
Президент Филиппин Фердинанд Маркос выразил сожаление в связи с ростом числа погибших после тайфуна «Калмаэги» до 188 человек, передает портал The Star.
«Нам очень, очень жаль. <...> Конечно, нам всем грустно, потому что число жертв очень велико. И большинство из них действительно были унесены, унесены водой. Из-за количества воды, из-за скорости надвигающегося наводнения», – подчеркнул Маркос.
Филиппинский лидер подчеркнул, что семьям погибших будет оказана помощь. По его словам, государство «сделает все возможное», чтобы их поддержать. Он отметил, что внезапные наводнения произошли в нескольких районах, несмотря на подготовку местных властей к ним.
По информации портала, количество погибших после тайфуна увеличилось до 188 человек. Еще 135 человек пропали без вести и 96 пострадали.
6 ноября Маркос объявил о введении режима чрезвычайного положения. Тогда было известно о 114 погибших. Еще 127 человек считались пропавшими без вести, многие из них находились в пострадавшей провинции Себу. Большинство погибших утонули при наводнениях.