СБУ заочно предъявила обвинения Собянину

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом сообщили представители ведомства в Telegram-канале.

По мнению СБУ, «вина» столичного мэра заключается в проведении набора личного состава в Вооруженные силы (ВС) РФ в Москве. Кроме того, он обвиняется в поддержке российского военно-промышленного комплекса.

28 октября заочные обвинения были предъявлены певцу Филиппу Киркорову. Он якобы неоднократно нарушал порядок въезда на Украину. Речь шла о его выступлениях в Крыму и ДНР.

2 августа украинская прокуратура заочно выдвинула обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву за поддержку российских военных.

