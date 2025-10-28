Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Украине Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение за выступления в Крыму

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила певца Филиппа Киркорова в нарушении порядка въезда на территорию страны и-за его выступлений в Крыму и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офис украинского генпрокурора Руслана Кравченко. 

В уведомлении указано, что Киркорову вменяют «неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины».

2 августа органы прокуратуры Украины заочно выдвинули обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву в связи с поддержкой им участвующих в боевых действиях на Украине российских военнослужащих.

В июле стало известно, что в розыск на Украине были объявлены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Кравцов был объявлен в розыск по линии СБУ за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Набиуллину разыскивают по линии украинского МВД с января 2023 г., ее также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность республики.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте