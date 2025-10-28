На Украине Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение за выступления в Крыму
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила певца Филиппа Киркорова в нарушении порядка въезда на территорию страны и-за его выступлений в Крыму и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офис украинского генпрокурора Руслана Кравченко.
В уведомлении указано, что Киркорову вменяют «неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины».
2 августа органы прокуратуры Украины заочно выдвинули обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву в связи с поддержкой им участвующих в боевых действиях на Украине российских военнослужащих.
В июле стало известно, что в розыск на Украине были объявлены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Кравцов был объявлен в розыск по линии СБУ за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Набиуллину разыскивают по линии украинского МВД с января 2023 г., ее также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность республики.