На Украине Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение за выступления в Крыму

В июле стало известно, что в розыск на Украине были объявлены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Кравцов был объявлен в розыск по линии СБУ за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Набиуллину разыскивают по линии украинского МВД с января 2023 г., ее также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность республики.