Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания сняла санкции с президента Сирии

Ведомости

Великобритания сняла санкции с президента переходного периода Сирии Ахмада аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Это следует из документа министерства финансов Соединенного Королевства.

Согласно документу, имена Ахмада аш-Шараа (известного также как Абу Мухаммад аль-Джулани) и Анаса Хаттаба исключены из санкционного листа 7 ноября 2025 г. Оба ранее находились под санкциями ООН по обвинению в связях с террористической организацией «Джабхат ан-Нусра», считавшейся сирийским подразделением «Аль-каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России).

В документе указано, что лица, исключенные из списка, больше не подпадают под режим заморозки активов и ограничений на финансовые операции. В британском минфине при этом напомнили, что нарушение санкционного законодательства или попытки его обхода остаются уголовным преступлением.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз в ближайшее время снимет санкции с временного президента Сирии в соответствии с решением Совета Безопасности ООН.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте