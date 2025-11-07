Великобритания сняла санкции с президента Сирии
Великобритания сняла санкции с президента переходного периода Сирии Ахмада аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Это следует из документа министерства финансов Соединенного Королевства.
Согласно документу, имена Ахмада аш-Шараа (известного также как Абу Мухаммад аль-Джулани) и Анаса Хаттаба исключены из санкционного листа 7 ноября 2025 г. Оба ранее находились под санкциями ООН по обвинению в связях с террористической организацией «Джабхат ан-Нусра», считавшейся сирийским подразделением «Аль-каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России).
В документе указано, что лица, исключенные из списка, больше не подпадают под режим заморозки активов и ограничений на финансовые операции. В британском минфине при этом напомнили, что нарушение санкционного законодательства или попытки его обхода остаются уголовным преступлением.
Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз в ближайшее время снимет санкции с временного президента Сирии в соответствии с решением Совета Безопасности ООН.