Bloomberg: Венгрия может направить $600 млн на покупку американского СПГ

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с американским лидером Дональдом Трампом предложит ему заключить несколько сделок, в числе которых – закупка СПГ у Соединенных Штатов на сумму $600 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, сделка предполагает, что поставки будут проходить в течение пяти лет. При этом авторы материала считают, что этот пакет договоренностей частично демонстрирует попытки Орбана повлиять на Трампа в вопросе освобождения от санкций поставок российской нефти.

Кроме того, среди предложений Орбана может быть контракт на сумму в $100 млн с Westinghouse Electric. Он коснется поставок ядерного топлива, которое в настоящее время поставляет Венгрии Россия.

7 ноября агентство Reuters сообщало, что Белый дом подтвердил обсуждение президентами «вопросов, представляющих взаимный интерес», в том числе энергетической безопасности. Представители администрации Трампа допустили подписание ряда экономических соглашений.

31 октября Орбан говорил, что его переговоры с американским лидером приблизят переговоры Москвы и Вашингтона. Кроме того, он отметил, что Венгрия, помимо вопросов о возможных переговорах лидеров, рассчитывает разработать пакет мер для сотрудничества с США.

