Bloomberg: Венгрия может направить $600 млн на покупку американского СПГ

По данным агентства, сделка предполагает, что поставки будут проходить в течение пяти лет. При этом авторы материала считают, что этот пакет договоренностей частично демонстрирует попытки Орбана повлиять на Трампа в вопросе освобождения от санкций поставок российской нефти.