Трамп обсудит с Орбаном поставки российской нефти в Венгрию

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поставки российской нефти на встрече в Белом Доме, сообщает Reuters.

Это будет первая встреча лидеров двух стран после возвращения Трампа в Белый дом в январе. Венгерский премьер намерен обсудить с Трампом возможные пути организации переговоров между Москвой и Вашингтоном, а также добиться исключений из американских энергетических санкций.

Перед вылетом в США Орбан заявил, что разговор о санкциях будет «серьезным», но он не ожидает сложностей в общении с Трампом. «Я знаю президента, он знает меня, мы оба знаем предмет разговора – нам просто нужно прийти к соглашению», – сказал он.

В Белом доме подтвердили, что стороны обсудят «вопросы, представляющие взаимный интерес», в том числе энергетическую безопасность, и допустили подписание ряда экономических соглашений.

Между тем, как отмечает Bloomberg, группа американских сенаторов от обеих партий накануне встречи призвала Венгрию прекратить закупки российских энергоносителей. В резолюции законодатели выразили обеспокоенность тем, что Будапешт «не демонстрирует признаков сокращения зависимости от российских ископаемых ресурсов», и призвали Орбана поддержать план Евросоюза по отказу от импорта нефти и газа из России к 2027 г.

Документ подписали 10 сенаторов, включая республиканцев Роджера Уикера и Митча Макконнелла, а также демократов Джин Шахин и Криса Ван Холлена.

5 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Трамп и Орбан также обсудят пути завершения конфликта на Украине.

31 октября Орбан говорил, что его переговоры с американским лидером приблизят переговоры Москвы и Вашингтона. Кроме того, он отметил, что Венгрия, помимо вопросов о возможных переговорах лидеров, рассчитывает разработать пакет мер для сотрудничества с США. В делегацию Будапешта войдут министры, руководители крупных компаний и ведомств.

