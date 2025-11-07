Трамп обсудит с Орбаном поставки российской нефти в Венгрию

Перед вылетом в США Орбан заявил, что разговор о санкциях будет «серьезным», но он не ожидает сложностей в общении с Трампом. «Я знаю президента, он знает меня, мы оба знаем предмет разговора – нам просто нужно прийти к соглашению», – сказал он.