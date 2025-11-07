Сербия приняла закон об ускоренном строительстве Trump Tower в Белграде
Парламент Сербии одобрил закон, который ускоряет подготовку к строительству башни Trump Tower в центре Белграда – проекту, поддерживаемому Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
Закон определяет реконструкцию территории бывшего штаба армии Югославии, разрушенного во время бомбардировок НАТО в 1999 г., как приоритетную задачу. Это позволит ускорить расчистку площадки и обойти часть действующих норм градостроительства.
Проект стоимостью около $500 млн, разработанный компанией Кушнера Affinity Partners, предусматривает строительство двух небоскребов, включая отель на 175 номеров и около 1500 элитных апартаментов. Здания разместятся напротив резиденции правительства Сербии.
Инициатором закона выступила Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича, который на протяжении нескольких лет стремится укрепить связи с семьей Трампа. Однако проект вызвал протесты в Белграде – местные жители и оппозиция осудили идею возведения роскошного комплекса на месте, где когда-то падали бомбы НАТО.
Оппозиционный депутат Саво Манойлович заявил, что строительство отеля на месте разрушенных зданий «попирает национальную гордость». Вучич, в свою очередь, отверг обвинения в коррупции и назвал расследование прокуратуры, выявившее подделку документов при снятии статуса охраняемого объекта, «политически мотивированным».
29 сентября стало известно, что семейный бизнес Трампа расширяется в Персидском заливе: Trump Organization заключила соглашение с крупнейшим саудовским застройщиком Dar Global о реализации нового проекта в Джидде стоимостью $1 млрд.