Токаев выразил готовность принять переговоры РФ и Украины в Казахстане
Казахстан готов принять потенциальные российско-украинские переговоры на своей территории. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью The New York Times.
Он отметил, что считает возможным урегулирование конфликта на Украине. Токаев также выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин не ослабит свои территориальные требования.
«Вы должны признать , что Путин проявил максимальную гибкость», – добавил президент Казахстана, отметив предложение российского лидера о заморозке нынешней линии фронта, если Украина уступит территорию Донбасса.
24 сентября Токаев также заявил, что готов предоставить площадку и необходимые условия для переговоров России и Украины при желании сторон. По его мнению, стороны способны вести диалог на двусторонней основе и на разных уровнях. Токаев подчеркнул, что всегда считал «украинский кризис» в высшей степени сложным.