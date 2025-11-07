Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России

Ведомости

В период с 14:00 до 17:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Из них три дрона сбито над территорией Курской области, два – над Белгородской областью и один – над Брянской.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что после ударов по объектам энергетической инфраструктуры со стороны вооруженных сил Украины в нескольких районах произошли перебои с электроснабжением.

Днем оборонное ведомство сообщало, что с 9:00 до 14:00 было перехвачено пять беспилотников над Курской областью и один – над Брянской. В ночь на 7 ноября российская ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте