Средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России
В период с 14:00 до 17:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Из них три дрона сбито над территорией Курской области, два – над Белгородской областью и один – над Брянской.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что после ударов по объектам энергетической инфраструктуры со стороны вооруженных сил Украины в нескольких районах произошли перебои с электроснабжением.
Днем оборонное ведомство сообщало, что с 9:00 до 14:00 было перехвачено пять беспилотников над Курской областью и один – над Брянской. В ночь на 7 ноября российская ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников.