«Хамас» назвал неприемлемым присоединение Казахстана к «Соглашениям Авраама»
Заявление Казахстана о намерении присоединиться к «Соглашениям Авраама» и укреплять отношения страны с Израилем является неприемлемым и предосудительным шагом. Об этом заявила палестинская группировка «Хамас», передает Al-Jazeera.
В «Хамас» заявили, что такое решение Астаны равносильно оправданию геноцида, которое, по мнению представителей группировки, совершает Израиль в секторе Газа.
В заключение «Хамас» обратился ко всем странам, особенно к арабским и исламским, с призывом разорвать все отношения с Израилем.
7 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна может присоединиться к «Соглашениям Авраама». Он отметил, что решение имеет в основном экономический характер. По его словам, Казахстан «всегда поддерживал хорошие отношения с Израилем и странами Ближнего Востока» и этот шаг станет «логичным продолжением текущей политики».
Как отмечала The New York Times, Казахстан уже имеет установленные дипломатические отношения с Израилем, поэтому шаг, вероятно, носит символический характер и отражает стремление государства укрепить связи с администрацией президента США Дональда Трампа.