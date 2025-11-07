«Хамас» назвал неприемлемым присоединение Казахстана к «Соглашениям Авраама»

7 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна может присоединиться к «Соглашениям Авраама». Он отметил, что решение имеет в основном экономический характер. По его словам, Казахстан «всегда поддерживал хорошие отношения с Израилем и странами Ближнего Востока» и этот шаг станет «логичным продолжением текущей политики».