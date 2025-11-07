Венгрия и США намерены подписать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
В ходе предстоящей встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в соцсети X.
На грядущих переговорах венгерская сторона также планирует отметить, что для Будапешта имеет важнейшее значение возможность сохранить закупку российского газа без каких-либо санкций и правовых ограничений.
Кроме того, Орбан и Трамп затронут тему урегулирования украинского конфликта. В этой связи Сийярто заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для потенциальных переговоров Москвы и Киева.
В сентябре Вашингтон подписал соглашение о ядерно-техническом сотрудничестве с Турцией.