Венгрия и США намерены подписать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

В ходе предстоящей встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в соцсети X.

На грядущих переговорах венгерская сторона также планирует отметить, что для Будапешта имеет важнейшее значение возможность сохранить закупку российского газа без каких-либо санкций и правовых ограничений.

Кроме того, Орбан и Трамп затронут тему урегулирования украинского конфликта. В этой связи Сийярто заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для потенциальных переговоров Москвы и Киева.

В сентябре Вашингтон подписал соглашение о ядерно-техническом сотрудничестве с Турцией.

