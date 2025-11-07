Минобороны разработало порядок обеспечения резервистов на спецсборах
Минобороны опубликовало проект постановления правительства, который разъясняет планы ведомства по материальному обеспечению резервистов, направляемых на специальные сборы.
В документе указано, что резервисты в рамках этих мероприятий получат компенсацию на уровне их среднего заработка. Им выплатят средства, потраченные на дорогу к военкомату и пункту сбора, а также на обратный путь. Компенсировать планируется аренду жилья и командировочные. Если резервист безработный, ему будут гарантированно выплачиваться пособия не ниже МРОТ.
В ходе спецсборов граждане получат оклад по воинской должности и месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием. Они будут находиться на этих мероприятиях не более полугода. При этом период сборов засчитывается в срок военной службы.
4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России будут привлекать к сборам для защиты критически важных объектов граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. До этого их могли задействовать только при условии мобилизации или военного положения в стране. После вступления закона в силу резервистов смогут использовать и в мирное время для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.