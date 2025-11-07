Минобороны разработало порядок обеспечения резервистов на спецсборах

4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России будут привлекать к сборам для защиты критически важных объектов граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. До этого их могли задействовать только при условии мобилизации или военного положения в стране. После вступления закона в силу резервистов смогут использовать и в мирное время для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.