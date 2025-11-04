Газета
Главная / Политика /

Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России будут привлекать к сборам для защиты критически важных объектов граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

До принятия законопроекта указанные подразделения могли задействовать только при условии мобилизации или военного положения в стране. После вступления закона в силу резервистов смогут использовать и в мирное время для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.

28 октября документ был принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. До этого замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский отмечал, что на фоне участившихся атак украинских дальнобойных БПЛА на территории России возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.

