Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

До принятия законопроекта указанные подразделения могли задействовать только при условии мобилизации или военного положения в стране. После вступления закона в силу резервистов смогут использовать и в мирное время для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.