Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде
Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также 36 членов правительства и руководства армии страны, говорится в соответствующем заявлении ведомства в соцсети X.
«В результате геноцида и преступлений против человечности, которые Израиль систематически совершает в секторе Газа, тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи получили ранения, а жилые районы были разрушены», – подчеркнули представители прокуратуры.
В тексте заявления также напомнили о действиях Израиля в отношении «Флотилии свободы». Суда были задержаны руководством страны в октябре по пути в сектор Газа (они должны были доставить гуманитарную помощь). По данным прокуратуры, Турция опросила активистов, экстрадированных в страну после задержания Израилем.
30 октября Нетаньяху предупредил, что в случае дальнейших нарушений режима прекращения огня со стороны палестинской группировки «Хамас» по движению будут нанесены «мощные удары». Он заявил, что если международные или сторонние силы не обеспечат демилитаризацию сектора Газа, то Израиль будет действовать самостоятельно.