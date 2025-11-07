В Еврокомиссии подтвердили подготовку 20-го пакета санкций против РФ
Еврокомиссия (ЕК) уже занимается подготовкой 20-го пакета антироссийских рестрикций. Новые меры в том числе коснутся Белоруссии, заявила еврокомиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке в Вильнюсе.
«Сообщество готовит 20-й пакет санкций против России. В 19-й уже были включены белорусские субъекты. Надеемся, что это найдет свое продолжение, но пока процесс находится на ранней стадии», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Альбукерке, в ЕК также идет работа «с третьими странами», которые якобы содействуют обходу ограничений.
В конце октября официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией говорила, что в 20-м пакете санкций ЕС может запретить перелет птиц и движение подземных вод. Так она отреагировала на решение Евросоюза включить мхи и лишайники в 19-й санкционный список.