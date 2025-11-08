Газета
Песков: дата прямой линии Путина будет известна позднее

Ведомости

Кремль сообщит дату совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина в установленные сроки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Подготовка к мероприятию, которое пройдет в конце декабря, идет полным ходом. Сбор вопросов от россиян для прямой линии начнется за две недели до ее проведения с использованием всего арсенала инструментов, включая технологии искусственного интеллекта. Это позволит в максимально сжатые сроки предоставить президенту полную картину общественных настроений.

В ходе этого формата Путин отвечает на вопросы граждан. Первая такая линия состоялась в 2001 г., и с тех пор мероприятие стало ежегодным, за исключением пандемийных лет.

