Песков: дата прямой линии Путина будет известна позднее

Подготовка к мероприятию, которое пройдет в конце декабря, идет полным ходом. Сбор вопросов от россиян для прямой линии начнется за две недели до ее проведения с использованием всего арсенала инструментов, включая технологии искусственного интеллекта. Это позволит в максимально сжатые сроки предоставить президенту полную картину общественных настроений.