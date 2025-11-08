Силы ПВО России уничтожили 79 украинских дронов за ночь
В ночь на 8 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщило Министерство обороны России, 36 дронов сбито над Ростовской областью, 10 – над Брянской, девять – над Курской, восемь – над Волгоградской, пять – над Белгородской, столько же – над Республикой Крым, три – над Саратовской, по одному – над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.
За ночь 7 ноября дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа в небе над четырьмя субъектами РФ. Больше всего БПЛА – пять – было ликвидировано в Крыму. Три беспилотника российские военные нейтрализовали в Брянской области, два – в Курской и один – в Калужской.