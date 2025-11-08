Силы ПВО России уничтожили 79 украинских дронов за ночь

Как сообщило Министерство обороны России, 36 дронов сбито над Ростовской областью, 10 – над Брянской, девять – над Курской, восемь – над Волгоградской, пять – над Белгородской, столько же – над Республикой Крым, три – над Саратовской, по одному – над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.