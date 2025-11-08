Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО России уничтожили 79 украинских дронов за ночь

Ведомости

В ночь на 8 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщило Министерство обороны России, 36 дронов сбито над Ростовской областью, 10 – над Брянской, девять – над Курской, восемь – над Волгоградской, пять – над Белгородской, столько же – над Республикой Крым, три – над Саратовской, по одному – над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

За ночь 7 ноября дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа в небе над четырьмя субъектами РФ. Больше всего БПЛА – пять – было ликвидировано в Крыму. Три беспилотника российские военные нейтрализовали в Брянской области, два – в Курской и один – в Калужской.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте