США сняли санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Вашингтон исключил из санкционного списка временного лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Об этом сообщил минфин США накануне визита сирийского лидера в Белый дом.
В отдельном сообщении главный заместитель пресс-секретаря Госдепа Томас Пиготт объяснил, что решение о снятии санкции было принято в знак признания прогресса, достигнутого после ухода Башара Асада.
«Новое сирийское правительство под руководством президента аль-Шараа прилагает активные усилия для возвращения пропавших американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, устранения любых остатков химического оружия, а также для укрепления региональной безопасности и стабильности, а также продвижения инклюзивного, сирийского, управляемого сирийцами политического процесса», – сказал Пиготт.
6 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая предполагает снятие санкций с аш-Шараа и Хаттаба. Отмечается, что резолюцию подготовили США. «За» проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия. Китай воздержался от голосования.
В мае совет ЕС принял правовые акты, официально утверждающие решение о снятии экономических санкций с Сирии. Из списка исключили 24 пункта, в том числе центробанк страны и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.
В июле президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене экономических санкций против Сирии. Это решение станет шагом «на пути к стабильности и миру» в арабской республике, говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.