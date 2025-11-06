СБ ООН снял санкции с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая предполагает снятие санкций с временного лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа. Кроме того, из списка исключили нынешнего главу МВД страны Анаса Хаттаба. Об этом говорится в сообщении организации.
Отмечается, что резолюцию подготовили США. «За» проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия. Китай воздержался от голосования.
В мае совет ЕС принял правовые акты, официально утверждающие решение о снятии экономических санкций с Сирии. Из списка исключили 24 пункта, в том числе Центробанк страны и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.
В июле президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене экономических санкций против Сирии. Это решение станет шагом «на пути к стабильности и миру» в арабской республике, говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.