Евросоюз официально снял все экономические санкции с Сирии

13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 25 марта агентство Reuters сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска. Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии.