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Евросоюз официально снял все экономические санкции с Сирии

Ведомости

Совет Европейского союза (ЕС) принял правовые акты, официально утверждающие решение о снятии экономических санкций с Сирии. Из списка исключили 24 пункта, в том числе Центробанк страны и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка. Об этом сообщает Reuters.

20 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза (ЕС) сняли экономические санкции в отношении Сирии. В своем посте в соцсети Х она заявила, что Европа стремится помочь сирийскому народу «построить новую, инклюзивную и мирную Сирию».

13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 25 марта агентство Reuters сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска. Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия приветствует отмену санкций США против Сирии. Он добавил, что Россия в новых условиях активно настраивает торгово-экономические отношения со страной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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