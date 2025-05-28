Евросоюз официально снял все экономические санкции с Сирии
Совет Европейского союза (ЕС) принял правовые акты, официально утверждающие решение о снятии экономических санкций с Сирии. Из списка исключили 24 пункта, в том числе Центробанк страны и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка. Об этом сообщает Reuters.
20 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза (ЕС) сняли экономические санкции в отношении Сирии. В своем посте в соцсети Х она заявила, что Европа стремится помочь сирийскому народу «построить новую, инклюзивную и мирную Сирию».
13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 25 марта агентство Reuters сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска. Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия приветствует отмену санкций США против Сирии. Он добавил, что Россия в новых условиях активно настраивает торгово-экономические отношения со страной.