Трамп заявил об отмене санкций против Сирии
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. Заявление прозвучало во время выступления в Эр-Рияде, где присутствовали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и другие высокопоставленные гости.
«Есть новое правительство, которое, будем надеяться, сможет стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир», – заявил Трамп. По его словам, снятие ограничений даст Сирии «шанс на процветание».
Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио в ближайшие дни встретится с министром иностранных дел Сирии на переговорах в Турции.
Ранее президент США объявил, что Вашингтон может ослабить санкции против Сирии, поскольку хочет дать ей «новый старт». Трамп заметил, что Эрдоган просил его об этом.
25 марта агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска.
Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии. По данным источников, в последние месяцы в министерство обороны Сирии были назначены несколько иностранных бывших боевиков, что вызвало обеспокоенность у западных государств.