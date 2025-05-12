Трамп сообщил о возможном послаблении санкций против Сирии
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон может ослабить санкции против Сирии, поскольку хочет дать ей «новый старт».
«Нам предстоит принять решение по поводу санкций, которые мы, вполне возможно, можем ослабить, – сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. – Мы можем отменить их в отношении Сирии, потому что хотим дать ей новый старт».
Трамп заметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил его об этом.
25 марта агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска.
Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии. По данным источников, в последние месяцы в министерство обороны Сирии были назначены несколько иностранных бывших боевиков, что вызвало обеспокоенность у западных государств.
Кроме того, Вашингтон потребовал от сирийской стороны назначить координатора для оказания содействия в расследовании дела американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии более 10 лет назад.
В случае выполнения всех требований США готовы продлить на два года существующее исключение из санкционного режима для ряда сделок с сирийскими госструктурами, а также рассмотреть возможность выдачи дополнительных лицензий.
В конце февраля главы МИД Евросоюза приняли решение снять ряд ограничений на ключевые экономические секторы Сирии. Ограничения снимаются с энергетического и транспортного секторов.
6 января США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны.