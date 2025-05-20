Страны ЕС сняли экономические санкции с Сирии
Страны Евросоюза (ЕС) сняли экономические санкции в отношении Сирии, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания в Брюсселе.
В своем посте в соцсети Х она заявила, что Европа стремится помочь сирийскому народу «построить новую, инклюзивную и мирную Сирию». «На протяжении последних 14 лет ЕС всегда поддерживал сирийцев – и будет продолжать это делать», – написала Каллас.
25 марта агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска. Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии.
13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио в ближайшие дни встретится с министром иностранных дел Сирии на переговорах в Турции.