Страны ЕС сняли экономические санкции с Сирии

13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио в ближайшие дни встретится с министром иностранных дел Сирии на переговорах в Турции.