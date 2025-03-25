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Reuters: США поставили перед Сирией условия для снятия со страны санкций

Ведомости

Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с переговорами.

Список требований был передан заместителем помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Наташей Франчески министру иностранных дел Сирии Асаду аль-Шибани во время неофициальной встречи на полях конференции доноров в Брюсселе 18 марта.

Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии. По данным источников, в последние месяцы в министерство обороны Сирии были назначены несколько иностранных бывших боевиков, что вызвало обеспокоенность у западных государств.

Кроме того, Вашингтон потребовал от сирийской стороны назначить координатора для оказания содействия в расследовании дела американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии более десяти лет назад.

В случае выполнения всех требований США готовы продлить на два года существующее исключение из санкционного режима для ряда сделок с сирийскими госструктурами, а также рассмотреть возможность выдачи дополнительных лицензий.

Как отмечают источники, конкретных сроков реализации условий американская сторона не обозначила, однако в ответ готова опубликовать заявление в поддержку территориальной целостности Сирии.

Министерство иностранных дел Сирии пока не прокомментировало данную информацию.

В конце февраля главы МИД Евросоюза приняли решение снять ряд ограничений на ключевые экономические секторы Сирии. Ограничения снимаются с энергетического и транспортных секторов.

6 января США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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