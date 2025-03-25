Reuters: США поставили перед Сирией условия для снятия со страны санкций
Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с переговорами.
Список требований был передан заместителем помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Наташей Франчески министру иностранных дел Сирии Асаду аль-Шибани во время неофициальной встречи на полях конференции доноров в Брюсселе 18 марта.
Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии. По данным источников, в последние месяцы в министерство обороны Сирии были назначены несколько иностранных бывших боевиков, что вызвало обеспокоенность у западных государств.
Кроме того, Вашингтон потребовал от сирийской стороны назначить координатора для оказания содействия в расследовании дела американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии более десяти лет назад.
В случае выполнения всех требований США готовы продлить на два года существующее исключение из санкционного режима для ряда сделок с сирийскими госструктурами, а также рассмотреть возможность выдачи дополнительных лицензий.
Как отмечают источники, конкретных сроков реализации условий американская сторона не обозначила, однако в ответ готова опубликовать заявление в поддержку территориальной целостности Сирии.
Министерство иностранных дел Сирии пока не прокомментировало данную информацию.
В конце февраля главы МИД Евросоюза приняли решение снять ряд ограничений на ключевые экономические секторы Сирии. Ограничения снимаются с энергетического и транспортных секторов.
6 января США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны.