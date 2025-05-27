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Россия поприветствовала снятие санкций США с Сирии

Ведомости

Россия приветствует отмену санкций США против Сирии, заявил на брифинге министр иностранных дел Сергей Лавров.

«То, что президент Трамп осознал необходимость такого шага, мы приветствуем, потому что страдал никто иной как сирийский народ», – ответил Лавров журналистам «Известий». Он добавил, что Россия в новых условиях активно настраивает торгово-экономические отношения с Сирией.

24 мая министерство финансов США выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о выдаче специальной лицензии. Она разрешает транзакции, включая новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами.

В пресс-релизе уточнили, что этот отказ является частью стратегии администрации президента США Дональда Трампа по снятию всей архитектуры санкций, введенных против Сирии из-за злоупотреблений режима экс-президента Башара Асада.

13 мая Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Асада. Он подчеркнул, что на решение повлияли консультации с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

28 января российская делегация нанесла визит в столицу Сирии Дамаск впервые после падения власти Асада 8 декабря 2024 г. На следующий день сирийское агентство Sana писало, что новые власти Сирии попросили от России компенсаций для восстановления доверия. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения. При этом он назвал визит российской делегации в страну важной поездкой, поскольку необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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