Россия поприветствовала снятие санкций США с Сирии

28 января российская делегация нанесла визит в столицу Сирии Дамаск впервые после падения власти Асада 8 декабря 2024 г. На следующий день сирийское агентство Sana писало, что новые власти Сирии попросили от России компенсаций для восстановления доверия. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения. При этом он назвал визит российской делегации в страну важной поездкой, поскольку необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями.