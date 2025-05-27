Россия поприветствовала снятие санкций США с Сирии
Россия приветствует отмену санкций США против Сирии, заявил на брифинге министр иностранных дел Сергей Лавров.
«То, что президент Трамп осознал необходимость такого шага, мы приветствуем, потому что страдал никто иной как сирийский народ», – ответил Лавров журналистам «Известий». Он добавил, что Россия в новых условиях активно настраивает торгово-экономические отношения с Сирией.
24 мая министерство финансов США выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о выдаче специальной лицензии. Она разрешает транзакции, включая новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами.
В пресс-релизе уточнили, что этот отказ является частью стратегии администрации президента США Дональда Трампа по снятию всей архитектуры санкций, введенных против Сирии из-за злоупотреблений режима экс-президента Башара Асада.
13 мая Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Асада. Он подчеркнул, что на решение повлияли консультации с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
28 января российская делегация нанесла визит в столицу Сирии Дамаск впервые после падения власти Асада 8 декабря 2024 г. На следующий день сирийское агентство Sana писало, что новые власти Сирии попросили от России компенсаций для восстановления доверия. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения. При этом он назвал визит российской делегации в страну важной поездкой, поскольку необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями.