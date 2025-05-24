США смягчили санкции в отношении Сирии
США разрешили проведение ранее запрещенных операций с Сирией, выдав соответствующую лицензию. Об этом сообщило в пресс-релизе министерство финансов США.
«Министерство финансов США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), сегодня выпустило общую лицензию 25 (GL 25), предоставляющую немедленное смягчение санкций в отношении Сирии», – заявило ведомство. Минфин отметил, что этот шаг следует за заявлением президента Дональда Трампа о снятии санкций и призван поддержать восстановление Сирии и привлечение инвестиций.
Ведомство пояснило, что лицензия разрешает ранее запрещенные транзакции, включая новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами.
Лицензия не распространяется на организации, связанные с терроризмом, нарушениями прав человека, наркоторговлей, бывшим правительством Башара Асада, а также сделки в интересах России, Ирана и КНДР.
Параллельно госдеп США предоставил исключения из положений антисирийского санкционного «закона Цезаря» (CAESAR Act), что позволит иностранным партнерам и союзникам активнее участвовать в восстановлении Сирии.
«Этот отказ является частью более широкой стратегии администрации Трампа по снятию всей архитектуры санкций, введенных против Сирии из-за злоупотреблений режима Башара Асада», – говорится в пресс-релизе.
Среди компаний, с которыми разрешены транзакции – авиакомпания Syrian Arab Airlines, Коммерческий банк Сирии, Центральный банк Сирии, Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, Сирийская компания по транспортировке нефти, Сирийская палата судоходства, Генеральная организация радио и телевидения, порт Латакии, министерство энергетики Сирии и министерство туризма Сирии.
20 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза (ЕС) сняли экономические санкции в отношении Сирии.
25 марта агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска. Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии.
13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.