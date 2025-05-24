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США смягчили санкции в отношении Сирии

Ведомости

США разрешили проведение ранее запрещенных операций с Сирией, выдав соответствующую лицензию. Об этом сообщило в пресс-релизе министерство финансов США.

«Министерство финансов США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), сегодня выпустило общую лицензию 25 (GL 25), предоставляющую немедленное смягчение санкций в отношении Сирии», – заявило ведомство. Минфин отметил, что этот шаг следует за заявлением президента Дональда Трампа о снятии санкций и призван поддержать восстановление Сирии и привлечение инвестиций.

Ведомство пояснило, что лицензия разрешает ранее запрещенные транзакции, включая новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами.

Лицензия не распространяется на организации, связанные с терроризмом, нарушениями прав человека, наркоторговлей, бывшим правительством Башара Асада, а также сделки в интересах России, Ирана и КНДР.

Параллельно госдеп США предоставил исключения из положений антисирийского санкционного «закона Цезаря» (CAESAR Act), что позволит иностранным партнерам и союзникам активнее участвовать в восстановлении Сирии.

«Этот отказ является частью более широкой стратегии администрации Трампа по снятию всей архитектуры санкций, введенных против Сирии из-за злоупотреблений режима Башара Асада», – говорится в пресс-релизе.

Среди компаний, с которыми разрешены транзакции – авиакомпания Syrian Arab Airlines, Коммерческий банк Сирии, Центральный банк Сирии, Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, Сирийская компания по транспортировке нефти, Сирийская палата судоходства, Генеральная организация радио и телевидения, порт Латакии, министерство энергетики Сирии и министерство туризма Сирии.

20 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза (ЕС) сняли экономические санкции в отношении Сирии.

25 марта агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска. Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии.

13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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