Песков не стал комментировать требование властей Сирии о компенсации

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов говорил «Ведомостям», что Россия прервала паузу в контактах с Дамаском, но за это время Сирию посетили западные и ближневосточные дипломаты. По его словам, исходя из этого, вряд ли взаимодействие России с Сирией вернется на тот же уровень, что при Асаде.