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Песков не стал комментировать требование властей Сирии о компенсации

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что новые власти Сирии попросили от России компенсации для восстановления доверия. 

«Нет, я это оставляю без комментариев, без каких-либо. Мы будем продолжать и дальше диалог с сирийскими властями», – сказал представитель Кремля. Песков также оставил без ответа вопрос о сообщениях СМИ, согласно которым новые сирийские власти требуют от Москвы выдачи экс-президента Башара Асада.

Прокомментировал Песков первую поездку российской делегации в Сирию 28 января. По его словам, визит является «важной поездкой», поскольку необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями.

29 января сирийское агентство Sana сообщило, что новые сирийские власти попросили от России компенсаций для восстановления доверия: «В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление».

Делегация России прибыла в Сирию 28 января. Поездка стала первой после смены власти в республике в декабре 2024 г. В состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. 

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов говорил «Ведомостям», что Россия прервала паузу в контактах с Дамаском, но за это время Сирию посетили западные и ближневосточные дипломаты. По его словам, исходя из этого, вряд ли взаимодействие России с Сирией вернется на тот же уровень, что при Асаде. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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