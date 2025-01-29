Песков не стал комментировать требование властей Сирии о компенсации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что новые власти Сирии попросили от России компенсации для восстановления доверия.
«Нет, я это оставляю без комментариев, без каких-либо. Мы будем продолжать и дальше диалог с сирийскими властями», – сказал представитель Кремля. Песков также оставил без ответа вопрос о сообщениях СМИ, согласно которым новые сирийские власти требуют от Москвы выдачи экс-президента Башара Асада.
Прокомментировал Песков первую поездку российской делегации в Сирию 28 января. По его словам, визит является «важной поездкой», поскольку необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями.
29 января сирийское агентство Sana сообщило, что новые сирийские власти попросили от России компенсаций для восстановления доверия: «В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление».
Делегация России прибыла в Сирию 28 января. Поездка стала первой после смены власти в республике в декабре 2024 г. В состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов говорил «Ведомостям», что Россия прервала паузу в контактах с Дамаском, но за это время Сирию посетили западные и ближневосточные дипломаты. По его словам, исходя из этого, вряд ли взаимодействие России с Сирией вернется на тот же уровень, что при Асаде.