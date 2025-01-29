Российская делегация прибыла в Сирию

Российская делегация прибыла в СириюГлавный вопрос после падения Башара Асада – будущее российских военных баз в Сирии
Российская делегация во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым и спецпредставителем президента по Сирии Александром Лаврентьевым днем 28 января прибыла с визитом в столицу Сирии Дамаск. Это произошло впервые после падения власти президента Башара Асада 8 декабря 2024 г., его бегства в Россию и получения убежища.
Незадолго до полуночи ТАСС сообщил, что российская межведомственная делегация провела переговоры с фактическим лидером Сирии (в сообщении назван «главой администрации»), командующим исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена и признана террористической в России) Ахмедом аш-Шараа (псевдоним в группировке – Абу Мухаммедом аль-Джулани. – прим. «Ведомости»). По словам Богданова, на переговорах подчеркивался дружественный характер отношений двух стран. Российский дипломат добавил, что вопрос российских баз в Сирии требует дальнейших консультаций, которые стороны договорились продолжать.
«Ведомости» направили запрос официальному представителю МИДа Марии Захаровой.
27 января на приоритеты российской дипломатии в Сирии намекнул министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он заявил в интервью Al Şark TV, что «понятно, чего Россия ждет от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там. Я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом». 22 января об идущих переговорах по судьбе баз заявил временный министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра. Еще 14 декабря 2024 г., вскоре после падения Дамаска, лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
Авиабаза ВКС в Хмеймиме для поддержки борьбы с террористами (в том числе ХТШ) появилась в 2015 г., в 2017 г. было заключено соглашение о ее безвозмездной аренде на 49 лет. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе появился еще при СССР, а после 2015 г. был расширен и фактически превратился в базу, в 2017 г. было заключено аналогичное соглашение о его безвозмездной аренде на 49 лет.
У России возникла пауза в диалоге с Дамаском, объясняет ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. Но усилиями оставшихся в Дамаске российских дипломатов удалось подготовить нынешний визит. «За время этой паузы Дамаск посетили западные и ближневосточные дипломаты, включая представителей ключевого союзника новых властей – Турции», – замечает он. Взаимодействие России с Сирией вряд ли вернется на уровень при Асаде. По словам Сухова, «Хмеймим» – раздражитель для южного фланга блока НАТО, и ключевой инструмент для российской конкуренции с Анкарой в Африке. На сохранение базы ВМФ России в Тартусе шансов больше – новые сирийские власти относятся к ней более нейтрально, добавляет эксперт.
России нужно понимать, какие соглашения с Сирией возможно продлить, поясняет эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Большинство российско-сирийских договоренностей неинтересны новым властям, так как воспринимаются как соглашения с Асадом, поясняет эксперт. Но несмотря на негативное отношение к Москве как к союзнику Асада, новые власти заинтересованы в сохранении контакта с Россией.
Экономическое влияние России и при Асаде было незначительным в сравнении с Ираном, считает Сухов. Это, говорит он, доказывает ситуация с торговым портом Тартуса, договор об аренде и модернизации которого расторгли новые власти. Москва сейчас вряд ли сможет конкурировать в Сирии с Турцией, арабскими монархиями и США, считает эксперт.