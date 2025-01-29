Российская делегация прибыла в Сирию

Авиабаза ВКС в Хмеймиме для поддержки борьбы с террористами (в том числе ХТШ) появилась в 2015 г., в 2017 г. было заключено соглашение о ее безвозмездной аренде на 49 лет. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе появился еще при СССР, а после 2015 г. был расширен и фактически превратился в базу, в 2017 г. было заключено аналогичное соглашение о его безвозмездной аренде на 49 лет.