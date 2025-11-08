Переговоры Пакистана и Афганистана завершились безрезультатно

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф сообщил, что переговоры в Стамбуле не принесли прогресса и что пакистанская делегация возвращается домой. Ключевым разногласием стало требование Исламабада о письменном соглашении, в то время как талибы были готовы дать лишь устные заверения. Это уже второй неудачный раунд переговоров за последние дни.