Переговоры Пакистана и Афганистана завершились безрезультатно
Переговоры между Пакистаном и Афганистаном завершились без достижения соглашения. Представители движения «Талибан» отказались предоставить твердые гарантии по пресечению трансграничных атак, что стало серьезным препятствием для продления режима прекращения огня, пишет Bloomberg.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф сообщил, что переговоры в Стамбуле не принесли прогресса и что пакистанская делегация возвращается домой. Ключевым разногласием стало требование Исламабада о письменном соглашении, в то время как талибы были готовы дать лишь устные заверения. Это уже второй неудачный раунд переговоров за последние дни.
Ситуация на афгано-пакистанской границе обострилась в середине октября. После авиаудара Исламабада по Афганистану страны согласились на временное прекращение огня. Затем представители «Талибана» и Пакистана провели переговоры в Катаре. В Дохе они достигли соглашения о немедленном прекращении огня.
С момента прекращения огня пакистанские силы безопасности зафиксировали несколько попыток проникновения через афганскую границу. Обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении границы, что повышает риск возобновления полномасштабных боевых действий.