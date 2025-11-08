Силы ПВО сбили БПЛА над Московским регионом и Калужской и Смоленской областями

В течение ночи силы ПВО перехватили 79 украинских беспилотников над десятью регионами, в том числе над Брянской, Курской, Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Воронежской, Смоленской и Орловской областями, а также Крымом. Над Ростовской областью были уничтожены и перехвачены 36 украинских БПЛА.