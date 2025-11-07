Газета
Силы ПВО сбили 11 украинских дронов в трех регионах России

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников, по данным на 20:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.

Атаки пяти БПЛА были отражены в небе над Белгородской областью. Еще по три воздушных цели российские военные сбили над территорией Курской и Брянской областей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в регионе нет пострадавших, разрушения также не выявлены. Оперативные и экстренные службы работают на местах падения обломков.

В период с 14:00 до 17:00 мск 7 ноября было сбито шесть беспилотников ВСУ. Удары пришлись на Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

