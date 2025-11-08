Захарова ответила на слова Байдена об отсутствии королей при демократии
Бывший президент США Джо Байден, критикуя политику своего преемника Дональда Трампа, «попал за океан», заявив об отсутствии королей при демократии, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель России Мария Захарова.
Байден на этой неделе заявил, что действующий президент США позорит страну. «Здесь демократия, и факт в том, что при демократии нет королей. Никаких. Никаких. Вы действуете так, что позорите нас как страну», – сказал он.
Экс-президент США «метился в Трампа, а попал за океан», заявила Захарова.
Она также опубликовала список демократических стран в Европе, где установлена монархия. Это в том числе Нидерланды, Испания, Бельгия и Великобритания, где правит король Карл III.
«Ждем, когда проснется король Карл Третий и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия, либо демократия», – написала она.
Представитель МИДа добавила, что теперь ПАСЕ «буквально обязана» принять резолюцию с осуждением отката Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции и других стран Европы от демократии.
В октябре по всем США состоялись митинги «Нет королям», заявленные организаторами как протест против политики президента Трампа. В акциях 18 октября приняли участие около 7 млн человек, сообщал CNN. Мероприятия под лозунгом «Нет королям» проходили также в июне, тогда участие в демонстрациях приняли жители 2000 населенных пунктов.