Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На митинги в США против политики Трампа вышли 7 млн человек

Протесты проходят под лозунгом «Нет королям»
Ведомости

По всем США состоялись митинги «Нет королям», заявленные организаторами как протест против политики президента Дональда Трампа. В субботних акциях 18 октября приняли участие около 7 млн человек, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц и организаторов.

Мирные протесты последовали за летними событиям, когда в США проходили массовые рейды в отношении мигрантов, а власти вводили федеральные войска в американские города. Многие протестующие, как отмечает CNN, связывали свое участие в митинге именно с иммиграционными «репрессиями» и ответом федерального правительства на протесты против иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которые впервые вспыхнули в Лос-Анджелесе.

Организатор митингов Indivisible Project заявил, что привержен «ненасильственным действиям». Организация обучила «десятки тысяч» людей правилам безопасности. Некоторые демонстранты, как отмечает CNN со ссылкой на организаторов, на акции были одеты в желтый цвет – «символ единства и отсылка к другим ненасильственным движениям сопротивления». Другие протестующие были в костюмах, включая надувных кур, лягушек и динозавров, что подчеркивало мирный характер демонстраций.

«Очень сложно назвать что-то зоной военных действий, когда видишь перед собой просто вечеринку и людей в костюмах на Хэллоуин», – сказал протестующий из Лос-Анджелеса, одетый в костюм единорога.

Мероприятия под лозунгом «Нет королям» прошли более чем в 2700 местах. В июне в Штатах состоялись аналогичные демонстрации, участие в них приняли жители 2000 населенных пунктов. В большинстве городов акции прошли мирно при значительном присутствии полиции.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её