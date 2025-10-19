На митинги в США против политики Трампа вышли 7 млн человек

Мирные протесты последовали за летними событиям, когда в США проходили массовые рейды в отношении мигрантов, а власти вводили федеральные войска в американские города. Многие протестующие, как отмечает CNN, связывали свое участие в митинге именно с иммиграционными «репрессиями» и ответом федерального правительства на протесты против иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которые впервые вспыхнули в Лос-Анджелесе.