На митинги в США против политики Трампа вышли 7 млн человек

На митинги в США против политики Трампа вышли 7 млн человекПротесты проходят под лозунгом «Нет королям»
По всем США состоялись митинги «Нет королям», заявленные организаторами как протест против политики президента Дональда Трампа. В субботних акциях 18 октября приняли участие около 7 млн человек, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц и организаторов.
Мирные протесты последовали за летними событиям, когда в США проходили массовые рейды в отношении мигрантов, а власти вводили федеральные войска в американские города. Многие протестующие, как отмечает CNN, связывали свое участие в митинге именно с иммиграционными «репрессиями» и ответом федерального правительства на протесты против иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которые впервые вспыхнули в Лос-Анджелесе.
Организатор митингов Indivisible Project заявил, что привержен «ненасильственным действиям». Организация обучила «десятки тысяч» людей правилам безопасности. Некоторые демонстранты, как отмечает CNN со ссылкой на организаторов, на акции были одеты в желтый цвет – «символ единства и отсылка к другим ненасильственным движениям сопротивления». Другие протестующие были в костюмах, включая надувных кур, лягушек и динозавров, что подчеркивало мирный характер демонстраций.
«Очень сложно назвать что-то зоной военных действий, когда видишь перед собой просто вечеринку и людей в костюмах на Хэллоуин», – сказал протестующий из Лос-Анджелеса, одетый в костюм единорога.
Мероприятия под лозунгом «Нет королям» прошли более чем в 2700 местах. В июне в Штатах состоялись аналогичные демонстрации, участие в них приняли жители 2000 населенных пунктов. В большинстве городов акции прошли мирно при значительном присутствии полиции.