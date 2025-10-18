В США начались протесты под лозунгом «Нет королям» против администрации Трампа
Американцы выходят на протесты под лозунгом «Нет королям» против политики администрации президента США Дональда Трампа. Марши пройдут во всех 50 штатах, передает The Guardian.
Мероприятия запланированы более чем в 2700 местах, от небольших до крупных городов.
The Guardian отмечает, что Трамп с момента возвращения в Белый дом ужесточил контроль над американскими городами, пытаясь ввести туда федеральные войска и увеличить число иммиграционных агентов. Контроль установлен и за левыми организациями, которые республиканцы обвиняют в поддержке терроризма и политического насилия.
Летом этого года Трамп начал отправлять нацгвардию в города США. 11 августа он сообщил о взятии под федеральный контроль полиции Вашингтона и направлении нацгвардии для наведения порядка в столице. Решение было принято для спасения Вашингтона от «преступности и хаоса».
В октябре федеральный судья США временно запретил администрации Трампа отправлять войска нацгвардии в Портленд. Решение Трампа направить военных в Орегон связано с протестами у центра содержания под стражей службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE) по поводу иммиграционной политики Трампа.