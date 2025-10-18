В США начались протесты под лозунгом «Нет королям» против администрации Трампа

Летом этого года Трамп начал отправлять нацгвардию в города США. 11 августа он сообщил о взятии под федеральный контроль полиции Вашингтона и направлении нацгвардии для наведения порядка в столице. Решение было принято для спасения Вашингтона от «преступности и хаоса».