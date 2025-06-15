Митинги «Нет королям» против политики Трампа прошли в сотнях городов США

Митинги «Нет королям» против политики Трампа прошли в сотнях городов СШАВласти сообщили о незначительных инцидентах во время демонстраций
Демонстрации под лозунгом «Нет королям» прошли почти в 2000 населенных пунктах США, чтобы выразить протест против действий американской миграционной службы и политики президента Дональда Трампа в целом. В большинстве городов акции прошли мирно при значительном присутствии полиции, передает корреспондент «Ведомостей».
Организаторы протестов сообщили о нескольких миллионах участников по стране. Десятки тысяч людей вышли на улицы Нью-Йорка, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Бостона и других крупных американских городов.
Перед акциями губернаторы штатов призывали к спокойствию. В некоторых городах была мобилизована национальная гвардия.
Демонстранты маршировали по центрам городов, скандируя лозунги «против авторитаризма», в поддержку демократии и прав иммигрантов.
Миннесота
Утром 14 июня власти Миннесоты отменили все запланированные в штате акции «Нет королям» после того, как была убита лидер Демократической партии в палате представителей штата Мелисса Хортман вместе с ее мужем. А сенатор штата Джон Хоффман и его жена были тяжело ранены в результате вооруженного нападения на политической почве.
В машине подозреваемого нашли листовки «Нет королям» и список возможных целей.
Трамп заявил, что генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР ведут расследование нападения на законодателей и гарантируют, что все виновные будут привлечены к ответственности.
Филадельфия
Организаторы заранее обозначили город как главный у движения «Нет королям».
По сообщениям американских СМИ, десятки тысяч человек вышли на улицы города. Демонстрация растянулась приблизительно на 3 км от здания мэрии до Музея искусств, а завершился марш на знаменитых ступенях, показанных в голивудском фильме «Рокки», как сообщают местные журналисты.
Протестующие скандировали лозунги «Пусть будет свобода до самого Вашингтона!» и «Никаких королей, никаких тиранов!».
Многие несли флаги США и исполняли патриотические песни. Некоторые выкрикивали резкие высказывания в адрес Трампа и его администрации, согласно сообщениям СМИ.
Протест в Филадельфии прошел мирно, но местный бизнес, опасаясь беспорядков, на всякий случай заранее забаррикадировал витрины.
Нью-Йорк
В Нью-Йорке в субботу состоялось сразу несколько протестов: один – в районе Квинс, второй – в Бруклине, но больше всего людей собрал марш на Манхэттене, где, по данным полиции, было более 50 000 человек.
По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в обеспечении порядка во время демонстрации было задействовано больше 34 000 полицейских города.
Полиция сообщила, что митинги в основном проходили мирно, передает телеканал CBS. Сообщается о восьми задержанных во время протестов.
Лос-Анджелес
Марш в Лос-Анджелесе, в котором приняли участие десятки тысяч человек, в целом прошел мирно, сообщают местные телеканалы. Однако ближе к вечеру незадолго до комендантского часа, введенного городской мэрией несколько дней назад, небольшая группа агрессивно настроенных людей стала бросать в полицейских камни, куски бетона и петарды, сообщает NBC News.
Полиция в ответ применила резиновые пули, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.
Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл сообщил NBC Los Angeles, что около семи офицеров получили легкие ранения при столкновениях с агрессивными протестующими. Он добавил, что травмы были незначительными и не потребовали госпитализации. Глава полиции также сообщил, что около 1000 провокаторов действовали в центре Лос-Анджелеса вечером 14 июня.
Массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа, вспыхнули в Лос-Анджелесе 6 июня. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), во время которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Протестующие в ответ на это начали массовые беспорядки: поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали баррикады.
Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата. По словам американского президента, Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения нацгвардии для подавления беспорядков.
Солт-Лейк-Сити
В ходе акции здесь был ранен один человек, сообщили местные власти. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, подозреваемый задержан. Другие подробности пока не раскрываются.
По данным полиции, в протесте принимали участие около 10 000 человек.
Калпепер
В штате Вирджиния арестовали 21-летнего Джозефа Чеклика-младшего, который, по данным полиции, намеренно въехал на внедорожнике в толпу после акции «Нет королям» в Калпепере. Инцидент произошел на парковке, когда участники покидали мероприятие.
Чеклику предъявлено обвинение в опасном вождении. Он был заключен под стражу без права на залог.
По предварительным данным следствия, Чеклик «намеренно ускорился и въехал в расходящуюся толпу, задев по меньшей мере одного человека». О пострадавших официально не сообщалось, личность сбитого пока не установлена.