Как прошел военный парад в Вашингтоне в честь 250-летия армии США

Шествие представляло собой историю армии – от битвы при Лексингтоне (первой битвы войны за независимость) до современности. Каждый исторический период представили около 150 солдат в форме эпохи, а за ними прошли современные военные. Чтобы уложиться в 90 минут, на которые был рассчитан парад, колонны были сформированы по семь в ряд и по 10 в глубину. Например, на гражданскую войну было отведено 3 минуты 39 секунд, а на Вторую мировую – 6 минут 22 секунды.