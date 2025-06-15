Как прошел военный парад в Вашингтоне в честь 250-летия армии США

Как прошел военный парад в Вашингтоне в честь 250-летия армии СШАСмотр войск совпал с днем рождения Трампа и протестами по стране против его политики
В Вашингтоне прошел военный парад в честь 250-летия армии США, совпавший с 79-летием президента Дональда Трампа, передает корреспондент «Ведомостей».
В параде приняли участие около 6600 военнослужащих в современной и исторической форме, 50 военных самолетов, 150 единиц техники, включая танки и БМП Bradley, по данным представителей Пентагона.
Парад был открыт для всех желающих, посмотреть его пришли тысячи человек, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и даже возможность отмены мероприятия.
Люди приходили за несколько часов до начала – семьями, большими группами друзей, с маленькими детьми и пожилыми родителями. В нескольких местах были выставлены кулеры с бесплатной питьевой водой.
Тысячи сотрудников правоохранительных органов прибыли в Вашингтон для обеспечения безопасности. Для охраны мероприятия были задействованы наземные, воздушные и водные ресурсы. Использовались и дроны для воздушного наблюдения.
За несколько дней вокруг территории проведения парада были установлены 30 км заграждений и 175 металлодетекторов для досмотра посетителей, перекрыты некоторые дороги, а также запрещена парковка. Для прохода на парад были оборудованы два контрольных пункта для гостей.
Праздничный день начался на Арлингтонском национальном кладбище с церемонии возложения венка у Могилы Неизвестного Солдата.
Затем на Национальной аллее начался военный фестиваль, также открытый для всех желающих. В программе мероприятия были живая музыка, состязания по физподготовке, встречи с бывшими игроками НФЛ, военные демонстрации, выставки техники и выступления кантри-исполнителей Скотти Хейстинга и Ноа Хикса.
Около 18:00 по местному времени (01:00 мск 15 июля) начался парад, маршрут которого был довольно коротким – всего пять кварталов по Конститьюшн-авеню. Вдоль маршрута и по периметру Национальной аллеи были установлены крупные заграждения и размещена военная техника. На дорогах были выложены металлические защитные пластины.
Для президента установили специальную трибуну, с которой он наблюдал за прохождением армейских колонн перед Белым домом. На параде также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Шествие представляло собой историю армии – от битвы при Лексингтоне (первой битвы войны за независимость) до современности. Каждый исторический период представили около 150 солдат в форме эпохи, а за ними прошли современные военные. Чтобы уложиться в 90 минут, на которые был рассчитан парад, колонны были сформированы по семь в ряд и по 10 в глубину. Например, на гражданскую войну было отведено 3 минуты 39 секунд, а на Вторую мировую – 6 минут 22 секунды.
Затем зрители увидели танк Renault времен Первой мировой войны. После два бомбардировщика B-25 Mitchell, четыре истребителя P-51 Mustang и транспортник C-47 Skytrain – один из символов высадки в Нормандии в День D – пролетели над шествием. Гости парада также наблюдали прыжки парашютистов из команды Golden Knights.
Парад продолжился демонстрацией техники времен войны в Персидском заливе, борьбы с терроризмом и современной армии, включая танки M1A2 Abrams, бронемашины JLTV и Stryker, а также шесть мобильных ракетных комплексов HIMARS. Демонстрация армейской авиации включила вертолеты UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache и CH-47 Chinook. Завершающие колонны представили будущее армии: впереди – оркестр Вест-Пойнта, за ним – кадеты, новобранцы и курсанты из Texas A&M, VMI и The Citadel.
Солдаты также продемонстрировали новейшее вооружение армии – от современных винтовок и транспортных средств до беспилотников.
В финальной части мероприятия приняли участие 250 новобранцев или военнослужащих, повторно поступающих на службу. Когда они подошли к Трампу, то повернулись к нему и подняли правые руки. Стоя за трибуной, Трамп принял у них присягу, а солдаты повторили за ним клятву.
После парада состоялся концерт и 17-минутный фейерверк.
В этот же день по всей стране прошли мирные протесты против политики Трампа под названием «День неповиновения – Без королей», организованные десятками общественных групп. Более 1800 акций провели в Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Антонио и других городах.