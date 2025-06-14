Трамп пообещал наказать виновных в нападении на законодателей Миннесоты
Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР ведут расследование нападения на законодателей в штате Миннесота и гарантируют, что все виновные будут привлечены к ответственности.
Трамп подчеркнул, что подобные акты насилия недопустимы в США.
Депутат Миннесоты Мелисса Хортман и ее муж были застрелены, а сенатор штата Джон Хоффман и его жена получили множественные огнестрельные ранения при нападении, которое власти считают политически мотивированным. Об этом утром 14 июня сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолз. Преступник, выдававший себя за полицейского, в розыске.
Стрельба произошла в Чэмплине и Бруклин-парке в нескольких милях друг от друга, к северу от Миннеаполиса.
Хоффман и его жена были ранены ночью в Чэмплине, сообщил руководитель Бюро уголовного розыска Дрю Эванс.
После нападения на Хоффмана полиция обнаружила подозреваемого у дома Хортман – человека в форме с полицейским снаряжением, сообщил Эванс.
Подозреваемый открыл огонь, произошла перестрелка, и ему удалось скрыться. В его машине, похожей на полицейскую, нашли список других возможных целей. В этом списке были указаны «многие законодатели», в том числе и жертвы.
Власти заявили, что для охраны всех лиц из списка привлечены спецслужбы.