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Трамп пообещал наказать виновных в нападении на законодателей Миннесоты

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР ведут расследование нападения на законодателей в штате Миннесота и гарантируют, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Трамп подчеркнул, что подобные акты насилия недопустимы в США.

Депутат Миннесоты Мелисса Хортман и ее муж были застрелены, а сенатор штата Джон Хоффман и его жена получили множественные огнестрельные ранения при нападении, которое власти считают политически мотивированным. Об этом утром 14 июня сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолз. Преступник, выдававший себя за полицейского, в розыске.

Стрельба произошла в Чэмплине и Бруклин-парке в нескольких милях друг от друга, к северу от Миннеаполиса.

Хоффман и его жена были ранены ночью в Чэмплине, сообщил руководитель Бюро уголовного розыска Дрю Эванс.

После нападения на Хоффмана полиция обнаружила подозреваемого у дома Хортман – человека в форме с полицейским снаряжением, сообщил Эванс.

Подозреваемый открыл огонь, произошла перестрелка, и ему удалось скрыться. В его машине, похожей на полицейскую, нашли список других возможных целей. В этом списке были указаны «многие законодатели», в том числе и жертвы.

Власти заявили, что для охраны всех лиц из списка привлечены спецслужбы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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