Трамп пообещал наказать виновных в нападении на законодателей Миннесоты

Депутат Миннесоты Мелисса Хортман и ее муж были застрелены, а сенатор штата Джон Хоффман и его жена получили множественные огнестрельные ранения при нападении, которое власти считают политически мотивированным. Об этом утром 14 июня сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолз. Преступник, выдававший себя за полицейского, в розыске.