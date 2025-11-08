Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию использовать замороженные активы РФ
Бельгия продолжает противостоять давлению Европейской комиссии (ЕК), которая стремится получить согласие Брюсселя на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских активов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на бельгийское агентство Belga.
«В пятницу [7 ноября] представители Еврокомиссии встретились с бельгийской делегацией, чтобы обсудить этот вопрос. Обсуждение было конструктивным, но не смогло развеять правовые и финансовые опасения, высказанные Бельгией», – говорится в публикации.
7 ноября Belga анонсировало встречу высокопоставленных экспертов Еврокомиссии с командой премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Стороны планировали обсудить предложение о передаче около 140 млрд евро замороженных российских активов для кредита на восстановление Украины.
23 октября бельгийский премьер выступил против предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации активов Банка России. Он пояснил, что правительство Бельгии не получило достаточных гарантий для защиты страны от потенциальных финансовых и правовых рисков в случае размораживания российских средств. Комиссия тогда заявила, что риски преувеличены, а предложение не является конфискацией, напоминает агентство. В ходе новых переговоров, как указывало Belga, ЕК хотела «максимально развеять» опасения Бельгии по поводу рисков, чтобы подготовить почву для одобрения конкретного предложения Еврокомиссии в конце декабря.