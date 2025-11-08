Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию использовать замороженные активы РФ

23 октября бельгийский премьер выступил против предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации активов Банка России. Он пояснил, что правительство Бельгии не получило достаточных гарантий для защиты страны от потенциальных финансовых и правовых рисков в случае размораживания российских средств. Комиссия тогда заявила, что риски преувеличены, а предложение не является конфискацией, напоминает агентство. В ходе новых переговоров, как указывало Belga, ЕК хотела «максимально развеять» опасения Бельгии по поводу рисков, чтобы подготовить почву для одобрения конкретного предложения Еврокомиссии в конце декабря.