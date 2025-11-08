Хегсет: армия США переходит на «режим военного времени» в сфере закупок
Армия США переходит на «режим военного времени» в вопросах закупок, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Трансляцию его выступления публикует Forbes.
По его словам, система оборонных закупок должна быть полностью перестроена, чтобы ускорить внедрение новых технологий и повысить эффективность производства.
«Чтобы ускорить внедрение новых возможностей и сосредоточиться на результатах, мы должны создать новый арсенал для обеспечения свободы. Американская промышленность готова решать самые сложные и опасные задачи в сфере обороны», – подчеркнул Хегсет.
Он добавил, что сотрудничество с Министерством обороны должно рассматриваться бизнесом как возможность развития, требующая готовности брать на себя риски.
«Наши военные должны обладать всеми необходимыми возможностями, чтобы предотвратить любую агрессию и, если потребуется, нанести решительное поражение любому врагу, который осмелится бросить вызов США», – заявил глава Пентагона.
Хегсет отметил, что текущая международная обстановка напоминает «момент 1939 г.» или «1981 г.» – периоды нарастающей глобальной угрозы, когда необходимы быстрые и решительные действия.
29 октября Хегсет сообщал, что США не стремятся создавать аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе и развивают сотрудничество преимущественно в двустороннем и трехстороннем формате. Он также опроверг сообщения о том, что новая оборонная стратегия США предполагает отказ от политики сдерживания Китая.