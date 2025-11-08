Хегсет: армия США переходит на «режим военного времени» в сфере закупок

29 октября Хегсет сообщал, что США не стремятся создавать аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе и развивают сотрудничество преимущественно в двустороннем и трехстороннем формате. Он также опроверг сообщения о том, что новая оборонная стратегия США предполагает отказ от политики сдерживания Китая.