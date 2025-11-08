Газета
Политика

DM: лейбористы Великобритании выступают за отставку Стармера

Ведомости

Депутаты правящей Лейбористской партии Великобритании выступают за отставку премьер-министра страны Кира Стармера и обсуждают возможные сроки его ухода, пишет колумнист газеты The Daily Mail Эндрю Нил.

По его данным, некоторые депутаты хотят дождаться выборов в мае 2026 г., которые «станут катастрофой» для лейбористов в Англии, Шотландии и Уэльсе. 

«Другие утверждают, что  затягивать мучения бессмысленно. Они хотят отстранить его в новом году, когда станет очевидно, что предстоящее бюджетное послание, ответственность за которое будет нести как Стармер, так и канцлер [казначейства] Рейчел Ривс, обернулось провалом», – отмечает Нил.

Несмотря на разногласия по поводу сроков, среди депутатов-лейбористов «сложился четкий консенсус». По их мнению, Стармер не просто бесполезен в политике – он не способен управлять страной, и это «становится все более очевидным с каждой неделей», говорится в статье. Нил со ссылкой на опросы также пишет, что лейбористы сейчас занимают «беспрецедентное» четвертое место с уровнем поддержки 15%.

«Все кончено как для лейбористов, так и для Стармера, как бы ни были далеки следующие выборы», – добавил он.

Рейтинг возглавляемой Стармером Лейбористской партии снизился до 17% – самого низкого уровня за всю историю наблюдений, писало в конце октября Bloomberg. На первом месте оказалась правая партия «Реформа Великобритании» Найджела Фараджа – с поддержкой 27% опрошенных. Консерваторы показали тот же результат, что и лейбористы, тогда как «Партия зеленых» впервые с 2001 г. достигла рекордных 16%, а либерал-демократы получили 15%.

