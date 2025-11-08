Литва допустила запрет перевозок белорусских грузов по ж/д из-за застрявших фур
Литва может ввести запрет на перевозку по территории республики белорусских грузов по железной дороге, такое решение рассматривается из-за застрявших в Белоруссии литовских фур, сообщил в эфире национального радио LRT советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас.
«Долгосрочные ограничения перевозки белорусских грузов по железной дороге возможны, но пока это рассматривается как вариант», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, к такой мере могут прибегнуть в случае эскалации ситуации с застрявшими в соседней стране фурами.
8 ноября Минск отказался временно открыть пункт пограничного контроля в Шальчининкае, чтобы в Литву могли вернуться тысячи застрявших на границе грузовиков, пишет также Delfi со ссылкой на советника премьера. По его словам, белорусские власти продолжают создавать искусственные препятствия для литовских и европейских компаний, чтобы те не могли вернуть свой грузовой транспорт.
«Коммуникация идет плохо. Мы хотели, чтобы белорусская сторона пропустила грузовики, зарегистрированные в Литве и ЕС, и мы не создаем для этого никаких препятствий. Но Беларусь, скажем так, капризничает, отвечает письмами, не имеющими отношения к нашему запросу, и продолжает эскалацию», – сказал Доброволскас.
29 октября литовское правительство объявило о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления, объясняя это нарушениями воздушного пространства метеозондами с контрабандой. Президент Литвы Гитанас Науседа 28 октября называл правильным шагом закрытие КПП с Белоруссией. Лидер соседней страны Александр Лукашенко указал, что решение Вильнюса является политически мотивированным и надуманным. Затем стало известно, что белорусский президент дал указания в отношении дальнейших действий пограничников на границе с Литвой.