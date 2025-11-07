Газета
Политика

Лукашенко дал указания по действиям пограничников на границе с Литвой

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания в отношении дальнейших действий белорусских пограничников на границе с Литвой. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

После обсуждения ситуации на границе с председателем государственного погранкомитета республики Константином Молостовым Лукашенко заявил, что в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы.

29 октября литовское правительство объявило о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления, объясняя это нарушениями воздушного пространства метеозондами с контрабандой. Президент Литвы Гитанас Науседа 28 октября называл правильным шагом закрытие КПП с Белоруссией. Лукашенко же указал, что решение Литвы о закрытии границы с Белоруссией является политически мотивированным и надуманным.

