ПВО России за ночь сбила 44 украинских беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив беспилотники в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районах. По его словам, среди жителей пострадавших нет, а информация о последствиях на земле уточняется.