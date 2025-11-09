Газета
Главная / Политика /

ПВО России за ночь сбила 44 украинских беспилотника

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за ночь с 8 на 9 ноября перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 43 дрона были сбиты над Брянской областью, еще один – над Ростовской.

Атака произошла в период с 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября по московскому времени.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив беспилотники в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районах. По его словам, среди жителей пострадавших нет, а информация о последствиях на земле уточняется.

