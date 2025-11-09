Газета
Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль Рыбное в Запорожской области

Село заняли подразделения группировки войск «Восток»
Ведомости

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток», как следует из сообщения, продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт.

В конце октября Вооруженные силы (ВС) России взяли населенные пункты Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской. По данным оборонного ведомства, Красногорское удалось взять под контроль благодаря действиям бойцов «Востока», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли населенный пункт.

