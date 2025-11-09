Трамп мог заснуть во время выступления в Овальном кабинете

На этой неделе Трамп провел в своем кабинете встречу с официальными лицами, во время которой объявил о снижении цен на популярные препараты для борьбы с диабетом, ожирением и другими заболеваниями. Судя по кадрам, как пишет CNN, в какие-то моменты глаза Трампа казались закрытыми, а в другие «ему было трудно держать их открытыми», и он время от времени тер их.