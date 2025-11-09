Трамп мог заснуть во время выступления в Овальном кабинете
В США по социальным сетям распространяются фотографии президента Дональда Трампа, который во время встречи в Овальном кабинете Белого дома закрыл глаза, пишет CNN.
На этой неделе Трамп провел в своем кабинете встречу с официальными лицами, во время которой объявил о снижении цен на популярные препараты для борьбы с диабетом, ожирением и другими заболеваниями. Судя по кадрам, как пишет CNN, в какие-то моменты глаза Трампа казались закрытыми, а в другие «ему было трудно держать их открытыми», и он время от времени тер их.
Противники президента воспользовались снимками, чтобы поднять вопрос о работе президента США, отмечает телеканал. В частности, фотографии с подписью «Сонный Дон вернулся» опубликовала пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявил CNN, что президент не спал и в действительности все время говорил и «отвечал на множество вопросов прессы». Роджерс добавил, что заявление Трампа о снижении цен на препараты сэкономит значительные средства и «спасет бесчисленное количество жизней американцев».
Сам глава государства резко критиковал бывшего президента Джо Байдена за отсутствие энергии, называя его «Сонным Джо». Байден также был замечен с закрытыми глазами во время публичных мероприятий, напоминает CNN.